Первое представление шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик» состоялось в Ледовом дворце спорта Мурманска

На губернаторскую ёлку приехали юные северяне из разных муниципалитетов области.

Для мальчишек и девчонок Ледовый дворец распахнул свои двери с легендарным шоу на льду Ильи Авербуха «Щелкунчик». Это представление входит в программу губернаторских ёлок. Традиционно, пригласительные на них получают ребята, показавшие высокие успехи в учёбе, спорте, творчестве, а также школьники с ограниченными возможностями здоровья и из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. А с этого года и дети участников спецоперации.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Понимая, что у наших земляков есть и маленькие дети, дошкольники, которые не смогут посетить вот такой формат в Ледовом дворце, и, учитывая удаленность многих гарнизонов, мы решили, что губернаторские ёлки с подарками приедут в эти отдаленные гарнизоны и обязательно подарят всем детям новогоднее настояние».

А волшебное настроение было поистине у всех ребят. Они пели песни, звали Деда Мороза со Снегурочкой, зажигали фонарики и поздравляли всех с наступающим Новым годом.

Все ребята с нетерпением ждут, когда на лёд выйдут их любимые сказочные персонажи - Маша, Щелкунчик, Мышиный король. Отрицательного героя играет неотразимый, титулованный, олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Алексей Ягудин, российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира: «Я не Щелкунчик, я некрасив. Я за юмор. По паспорту Алексей Константинович, 42 года, а внутри мне лет… Я не знаю, пятнадцать. Я вот, как в Карлесоне, собственно Карлесон тоже был. Я за то, чтобы пошалить сегодня, завтра, послезавтра. В Мурманске будем шалить».

В шоу продумана каждая мелочь: яркие костюмы, внушительные декорации, хореография, игра актёров и спецэффекты. Столичные спортсмены устроили невероятную феерию на мурманском льду. В этом им, помимо собственного профессионализма, помогает вечная музыка гениального Петра Чайковского.

И какой же Новый год без подарков?

Помимо грандиозного шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик» ребятам будут выданы в новогодних лавках подарки в виде рюкзаков с надписью «На севере жить». А содержимое рюкзака станет приятным сюрпризом для ребят.

Губернаторские ёлки в этом году посетят более 8,5 тысячи юных северян в возрасте от 7 до 14 лет. А «Щелкунчик» будет их веселить с 15 по 17 декабря.