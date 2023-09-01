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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.09.23 19:30

Первое сентября ученики 8-й мурманской гимназии встретили в обновлённом здании

Здесь в период летних каникул начали серьёзный ремонт фасада учреждения. Яркий облик здания оценили все участники праздника в честь Дня знаний.

Первый день после каникул – настоящий праздник для детей. Впереди учебный год полный новых открытий. Первым из них стала смена облика родной гимназии: вместо старого фасада дети увидели яркое здание, куда интересно зайти.

Ольга Клейнос, директор мурманской гимназии №8: «Как только мы открыли ворота нашей гимназии, ребята с большим энтузиазмом пришли и сказали, что им очень нравится гимназия. Они ждали 1 сентября, чтобы действительно приступить к обучению».

1 сентября наступило, порог гимназии переступили 850 учеников. 90 из них первоклассники, которым предстоит большой путь.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Ребята, у вас очень красивые, улыбчивые лица. Сохраните их на протяжении всей школьной поры. Учитесь. Мы сделали всё, чтобы вы эти знания могли получить, а дальше всё зависит только от вас. Станьте гордостью для своих родителей».

Благодаря поддержке администрации Мурманска и Мурманского морского торгового порта в этом году в 8-й гимназии полностью заменили окна. Теперь здесь тепло и комфортно. А ремонт фасада ещё продолжается.

Алексей Рыкованов, исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Сегодня первые результаты. Я скажу честно, что мы не завершили. Завершится работа вся в середине октября. Но сегодня лицевой фасад, главный в гимназии №8, представили на суд наших маленьких и взрослых зрителей. Мне кажется, что это успешный проект, который мы совместно реализовали».

Напомним, что Мурманский морской торговый порт много лет ведёт шефство над 8-й гимназией. Учеников 10-11 классов здесь обучают портовики по профильному направлению.

Алексей Рыкованов, исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Наша работа направлена на то, чтобы дети региона оставались в Мурманске и приходили на работу в торговый порт. Мы совместно с гимназией номер восемь реализовали проект по созданию транспортно-логистического класса. И вот он приносит первые плоды. Выпускники гимназии, которые отучились в МАГУ, приходят на работу в ММТП. И это самый большой успех проекта».

Так совпало, что помимо гимназистов, которые снова пришли учиться, праздник отмечает и Мурманский морской торговый порт. Предприятию сегодня исполнилось 108 лет.

 

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