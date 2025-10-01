Первое заседание Молодёжного совета Мурманска в учебном году состоялось в пространстве «СОПКИ»

На нём обсуждали план мероприятий предстоящего Дня города, преведение благотворительных акций и многое другое.

Молодёжный совет при администрации Мурманска состоит из 17 активных северян, которые работают в разных компаниях и учреждениях города. Однако, все они - важное звено между администрацией города и общественными объединениями. Кроме того, члены совета нередко помогают организовывать различные праздники. Например, предстоящий День города.

Елизавета Розаева, председатель Молодёжного совета при администрации города Мурманска: «В преддверии Дня города мы будем обсуждать, какие активности у нас запланированы, в частности, онлайн-викторина, по которой каждый член Молодёжного совета готовит свои вопросы и отправляет нашему куратору, модератору, человеку, который отвечает за проведение онлайн-викторины».

Принять участие в викторине может любой желающий через группу Молодёжного совета в соцсети «ВКонтакте». Кстати, там же можно узнать и про благотворительную акцию, которую организовали при Молодёжном совете Мурманска.

Елизавета Розаева, председатель Молодёжного совета при администрации города Мурманска: «Проходит информационная кампания среди участников Молодёжного совета, они выносят эту акцию в коллективы своих предприятий, а там уже проходит сбор».

Благотворительная акция направлена на обеспечение всем необходимым братьев наших меньших. В учреждения можно принести корм для животных и аксессуары для них. Информация о месте сбора скоро появится в группе Молодёжного совета при администрации Мурманска.