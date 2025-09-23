Первое заседание осенней сессии сегодня состоялось в стенах Мурманской областной Думы

Всего на повестке было более 20 вопросов.

Кадровые изменения вновь в составе депутатского корпуса. Председатель комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту Лариса Круглова теперь наделена полномочиями сенатора от Мурманской области в Совете Федерации. В новой должности она будет находиться ровно год.

Лариса Круглова, сенатор Совета Федерации РФ от Мурманской области: «Сегодня на заседании наделении меня полномочиями сенатора, были от моих коллег напутствия и пожелания. Я думаю, конечно же, с этого всего и начнём свою работу на благо и процветание Мурманской области и своих избирателей».

А вот парламентарий Любовь Черепанова сложила свои полномочия. Всё из-за перехода на новое место. Теперь она избранный депутат в Печенгском округе. Коллеги Любови Николаевны попрощались с ней в торжественной обстановке с тёплыми напутственными словами. А затем уточнили для журналистов, что в этом созыве довыборы проводить не будут. Все остаются работать в действующем составе.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Работа только начинается. Летом депутаты работали в своих округах. Парламентский контроль: как реализовывались государственные программы, как программа «На Севере – жить!». Депутаты знают, видели, что в округах делается. Хорошее будет подспорье для работы на следующий год, на рассмотрение подготовки бюджета к 2026 году».

Сегодня большая часть заседания парламентариев была посвящена корректировке областного бюджете. Впрочем, характеристики в плановом периоде на 2026-й и 2027 годы остаются без изменений.

Виктория Швец, и.о. министра финансов Мурманской области: ««Уточнение бюджета вызвано серьёзными причинами. По решению президента Мурманской области предоставили финансовую помощь на рост цен на мазут в размере 2,5 млрд рублей. И мы должны обеспечить свою часть софинансирования к этим деньгам. 1,4 млрд мы должны сейчас поставить в бюджет. Это первая важнейшая причина, почему мы вышли с этим законом сейчас».

Необходимо предусмотреть софинансирование на покупку мазута для бесперебойного прохождения стартовавшего отопительного сезона. 150 млн направят на социальную поддержку участников СВО и их семей. Также важно дополнительное финансирование на льготное лекарственное обеспечение для амбулаторного лечения.

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Часть денежных средств при корректировке пойдёт на обеспечение лекарствами и льготным средствами. Это говорит о том, что у нас очень успешно проходит программа диспансеризации. Раннее выявление и, как следствие, обеспечение лекарствами наших людей, чтобы они были здоровы».

Ещё одним рассмотренным депутатами областной Думы направлением стал туризм. Если быть точнее, то приведение регионального закона в соответствие с федеральным. Теперь физические лица тоже включены в понятие лиц, осуществляющих туристскую деятельность. Потому что всё чаще самозанятые начали получать аттестацию гидов и вести соответствующую работу. Также в нашем регионе вводят в областной закон понятие «туристско-рекреационный кластер».

Максим Бугаев, и.о. председателя комитета по туризму Мурманской области: «Туристско-рекреационные кластеры часто используют в документах стратегического планирования. Чтобы закрепить этот термин в законе мы собрали лучшие практики разных регионов РФ. Рассмотрели также предложения, которые были подготовлены коллегами на федеральном уровне и сформулировали понятие «туристско-рекреационный кластер».

Часть рассмотренных на заседании вопросов касалась ряда законопроектов. Например, законодательная инициатива прокуратуры о запрете продажи безалкогольных тонизирующих и энергетических напитков в местах массового скопления людей на публичных мероприятиях, зданиях, где ведут образовательную, медицинскую и культурную деятельность, а также при проведении физкультурных и спортивных мероприятий.