Первое знакомство нового генконсула Норвегии и глав Мурманска прошло в деловой обстановке

Стороны обсуждали не столько вопросы культуры, сколько темы экономического сотрудничества.

Строительство Мурманского транспортного узла, шельфовые проекты, Кольская верфь, завод «Роснефти» в Росляково – тему реализации крупных экономических проектов обсудили глава администрации Андрей Сысоев и глава города Дмитрий Филиппов на своей первой встрече с новым консулом Норвегии в Заполярье Эриком Сведалом.

- Основная наша задача осуществлять сотрудничество не только культурное, а в первую очередь, экономическое, потому что мы заинтересованы во всесторонних связях, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации Мурманска. - Экономика для нас очень важна. Норвежцы люди дела, они это многократно доказали многолетней своей работой в Мурманске.

Надежду на плодотворное сотрудничество высказал и глава города. Он отметил, что Мурманск и Норвегию давно связывают крепкие отношения.

- Я уверен, что мы выйдем на те же высокие уровни взаимоотношений, которые были до этого, - сказал Дмитрий Филиппов, глава Мурманска. - Норвегия давний партнер Мурманской области и нашего города.

За серьёзными разговорами нашлось место и шуткам. Консул, проработавший на своем посту почти три месяца, рассказал, что мурманчане ему кажутся очень симпатичными. С этим согласился и Андрей Сысоев, подчеркнув, что особенно в столице Заполярья хороши девушки.