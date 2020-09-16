Первоклашек «посвятили» в пешеходы и выдали удостоверения

Сотрудники ГИБДД напомнили юным мурманчанам Правила дорожного движения. Теперь первоклашек официально можно назвать пешеходами.

Ещё не совсем разобравшиеся с тем, где право и лево, первоклашки уверенно переходят дорогу, соблюдая все правила дорожного движения. За руку с сотрудником ГИБДД это совсем не страшно, но вскоре детям придётся добираться до школы самостоятельно.

У первоклашек 28-й мурманской школы важный день – их «посвятили» в пешеходы и выдали соответствующие удостоверения.

Сотрудники ГИБДД рассказали школьникам об ответственном отношении к своей безопасности и необходимости всегда соблюдать ПДД.

Ирина Петровская, инспектор по особым поручениям УГИБДД России по Мурманской области: «Госавтоинспекция обращается и к водителям, и к родителям. Обязательно перевозить деток в детских удерживающих устройствах, быть внимательными к маленьким пешеходам на дороге, если они подошли к пешеходному переходу».

В этой обучающей прогулке первоклашек сопровождала и Зебра, которая помогала ребятам преодолеть все испытания и разобраться с правилами поведения на дороге. Ей же дети пообещали соблюдать правила пешеходов и вести себя очень внимательно и осторожно.

Виктория Шовская, заместитель директора по УВР школы № 28: «Каждый год проводим в рамках «Дорога и дети» эту акцию. Во-первых, здоровье и жизнь ребёнка – это, наверное, самое главное, самое нужное и правильное. Мы должны учить в школе, мы должны помогать разобраться в этой трудной жизненной ситуации, потому что на дорогах сейчас очень много машин».

В подарок школьники получили подарки и памятки с основными Правилами дорожного движения.