Первоклашки - главные звёзды Дня знаний

Сегодня по всей стране школьники и их родители, студенты и педагоги с размахом отмечают День знаний. Традиционные линейки состоялись и в столице Заполярья. На торжественном построении в 8-й гимназии побывала и корреспондент «Арктик-ТВ».

Первое сентября - это запах только начавшейся осени, больших красивых букетов и новых учебников. Для многих малышей этот день долгожданный, обозначающий начало другой, совсем взрослой жизни. Какие нововведения и чудеса ожидают совсем юных первоклашек и тех, кто уже не раз переступал школьный порог?

Например, во дворе мурманской Гимназии №8 развернулся яркий праздник – с песнями, танцами и торжественными речами. В первый класс идут десятки юных северян. На их лицах читается не столько радость, сколько волнение от первого дня школьной жизни. Выходя на сцену, они снова и снова проговаривают строки выученного стихотворения, боясь забыть заветные слова. Но все это не важно, в любом случае, первоклашки - главные звёзды этого дня.

В этом году учеников и педагогов встретит обновленная Гимназия №8. За короткое летнее время учебное заведение сумело ещё больше преобразиться – усовершенствовать коридоры, аудитории, а главное, полностью модернизировать место притяжения всех учащихся – столовую. Сделать глобальный ремонт помог проект «Arctic schools», а также финансовая помощь шефов - Мурманского торгового порта.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «Обновлено пространство столовой с учётом мнения учащихся, закуплено новое оборудование, установлена новая сантехника, автоматические сушилки для рук. Надеюсь, что обновленное школьное пространство, которое создано при поддержке Мурманского торгового порта, очень понравится нашим ученикам».

Алексей Рыкованов, генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Мы занимаемся обновлением инфраструктуры школы, в этом году мы помогли Гимназии №8 отремонтировать помещение столовой, приобрести необходимое оборудование для её обустройства. Надеемся, что ученики это оценят».

О современном ремонте в школе мечтает каждый учащийся. По словам главы региона Андрея Чибиса, нет ничего невозможного, для достижения цели необходимо лишь проявить инициативу и приложить усилия.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Алгоритм очень прост – инициатива, любовь к своей школе и вовлечение самих детей. Принцип нашей программы «Артик скулс» - это вовлечение самих детей, чтобы не директор школы принимала решение, что менять, а вместе с детьми обсуждали и инициировали, как мы делаем по городской среде».

Сегодня сильные эмоции испытывают не только первоклассники и их родители. Для выпускников – это последняя школьная линейка. Анна Шарова перешла в Гимназию №8 только в этом году и уже предвкушает учебу в обновленных аудиториях.

Анна Шарова, ученица Гимназии №8 г.Мурманска: «Она удивительно красивая. Очень красивая столовая здесь, в желтых цветах. Школа такая яркая. У меня настроение очень поднялось, зеркала стоят».

В 11-й класс гимназии сегодня перешла и Мария Шадура – выпускница проекта «Академия телевидения».

Мария Шадура, ученица Гимназии №8 г. Мурманска: «Мне интересней учиться в «Академии телевидения», потому что там больше времени выделяется на то, что мне нравится, а в школе предметы общие и изучаются по полной программе».

Остается пожелать всем учащимся удачи и надеяться, что в этом учебном году пандемия коронавируса не помешает ребятам получать знания в традиционном оффлайн-формате.