Первоклашки задают трудные вопросы пожарным

Спасть людей и их жилища от огня под силу только самым отважным. Но не допустить возгорания могут все. Поэтому юным мурманчанам с детства рассказывают о правилах противопожарной безопасности и водят на экскурсию в пожарную часть.

Первоклассники одной из мурманских школ побывали в пожарной части. Спасатели провели экскурсию для детей, показали им свою спецтехнику и рассказали, как на ней работают.

Николай Гололобов даже переоделся в форму для вызовов и показал инструменты для спасения людей, например, противогаз.

Николай Гололобов, командир отделения пожарно-спасательной части №4 ГУ МЧС России по Мурманской области: «Чаще всего дети задают вопросы, а может ли машина проехать в лес? Или, сколько воды в автомобиле находится? Какой силы пожар мы можем потушить? А если горит весь город, как мы будем тушить этими четырьмя машинами? Приходится им объяснять, что съезжаются машины с других гарнизонов. Всегда находим ответ. Вопросы разные бывают».

И все эти вопросы очень важны. Ведь в подобной игровой форме дети узнают основы пожарной безопасности. Именно для этого спасатели и волонтёры Национального центра помощи проводят такие выездные уроки для самых юных мурманчан.

Ксения Науменко, волонтёр Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям: «Это нужно показывать даже более молодым детям, потому что с самого детства закладываются навыки, как можно обезопасить себя в этом мире. И в игровой форме, экскурсионной им проще это усвоить. Если в детстве каждый родитель будет в игровой форме показывать детям, что пожар - это плохо, как себя вести… Или рассказывать о том, что незнакомцы могут быть хорошими или плохими, то дети начинают понимать, как действовать».

Завершилось событие для детей «пожаром». Правда, не настоящим, а специально подготовленным, чтобы наглядно показать гостям, как спасатели справляются с опасной стихией.