Первокурсникам МГТУ дали старт к диплому на плацу университета

Мурманский государственный технический университет можно назвать самым беспокойным вузом области, перемены в его работе в этом году и процесс слияния с региональным Арктическим университетом несколько подпортили имидж учебного заведения. Несмотря на это, абитуриенты охотно подавали документы в мореходку, а День знаний у курсантов и студентов, как обычно, прошёл на плацу МГТУ.

Последние несколько лет высшую мореходку Мурманска лихорадит, сначала вуз лишили аккредитации по нескольким специальностям, а потом «прилетела» новость о слиянии с МАГУ, который большинство помнит как кузницу педагогических кадров. Тем не менее, 1 сентября, как и раньше, на плацу университета собирают первокурсников, выносят знамя МГТУ и только по ректору, сменившему строгую форму Росрыболовства на гражданский костюм можно, можно догадаться о переменах в жизни учебного заведения.

- Сегодня я сознательно не надел китель, потому что мне в большей степени показалось, что я должен отожествлять все интересы МГТУ, где помимо морских специалистов учатся и будущие инженеры других специальностей, - отметил в своём выступлении Сергей Агарков, ректор МГТУ, - тем более, что было принято такое решение. Сегодня мы стали вузом Министерства образования, это новая веха в нашем развитии.

За несколько месяцев, прошедших с момента объявления о слиянии, мало что изменилось в вузе, по крайней мере, так говорят сами студенты. Морские специальности остались на своих местах, но в МГТУ пошли дальше и начинают процесс возрождения военной кафедры. Напомним, в вузе она существовала с 1950 по 2008 год. Первой ласточкой в этом направление стала договорённость университета с Северным флотом.

- Нас пятеро курсантов было: два электрика и три штурмана, - рассказывает Николай Ляпин, курсант. - Мы первые проходили практику на венном корабле.

Николай вместе с сокурсниками ходил на «Петре Великом», участвовал в военном параде в День ВМФ в городе на Неве, стоял на вахте на борту атомного крейсера. В специальности, связанные с флотом, идут и девушки, вот только станут ли они наравне с некоторыми юношами ходить в море, вопрос спорный. Например, ученица колледжа имени Месяцева Александра Орлова, несмотря на свои учебные успехи, пока сомневается в этом.

- Я помимо мореходки учусь в клубе юных моряков, - рассказывает Александра Орлова, курсант. - У меня последний год учёбы, я получаю права на управление маломерными судами. А ещё я училась в кадетской школе. Кем буду, пока не определилась, но планирую перейти в высшую мореходку и поступить на электромеханика.

Большое возрождение военного направления в МГТУ запланировано на будущий год. Но можно предположить, что оно лишь оттянет часть специалистов, которые могли бы работать в рыбной отрасли. По словам промышленников, они рады бы принять новые кадры, а те же электромеханики вообще на вес золота, но идут в профессию молодые специалисты как-то неохотно. Хотя есть и приятные исключения.