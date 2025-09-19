Первокурсников Мурманского арктического университета ориентируют на спортивный образ жизни

На Центральном стадионе Мурманска для них организовали большой физкультурный праздник - День здоровья.

Каждый год первокурсников МАУ погружают в студенческую жизнь не только на парах, но и на увлекательных событиях. Одно из них – День здоровья. Уже много лет этот праздник организуют на стадионе, собирая всех ребят, чтобы приучить их к здоровому образу жизни.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной работе МАУ: «День здоровья входит в неделю адаптации. Обязательное событие, где мы с ребятами проводим время на свежем воздухе и стараемся погрузить их в нашу идеологию здорового образа жизни».

Лариса Круглова, депутат Мурманской областной Думы: «ЗОЖ - это всегда здорово и правильно, когда такой большой университет объединяет таким спортивным праздником. Сейчас создаются условия для развития, занятий физической культурой и спортом. Каждый школьник, дошкольник и студент сегодня может себя реализовать в каком-то виде спорта».

В этом году число первокурсников МАУ значительно увеличилось, благодаря бОльшему набору на факультеты. Так что стадион заполнили порядка 600 спортивных ребят.

Наталья Ерохова, декан факультета физической культуры и спорта МАУ: «Сегодня всем предстоит принять участие в фитнес-разминке и оздоровительном забеге на 400 метров. а потом команды, которые организованы от каждого факультета из лучших спортсменов и любителей спорта, будут участвовать в перетягивании каната, прыжках через длинную скакалку, в командных прыжках с места, весёлых стартах. Также можно принять участие в подъёме гири и прыжках на короткой скакалке».

Первокурсники в восторге от таких полезных активностей.

Арина Давыденко, первокурсница МАУ: «Они помогают познакомиться со всеми в группе и в институте. Это помогает сплотить коллектив и узнать сильные и слабые стороны друг друга».

Лилия Миллер, первокурсница МАУ: «Мне нравится, потому что знакомство можно найти. Надо командной учиться и жить».

Впереди у молодёжи годы учёбы. И главное, чтобы они не забывали о том, что грызть гранит науки надо без вреда для здоровья. Сон, отдых и физические упражнения – залог их успешной жизни.