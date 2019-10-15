Первокурсников Мурманского государственного технического университета и колледжа имени Месяцева посвятили в студенты

Торжественная церемония состоялась в центре «Лапландия».

У каждого учебного заведения есть свои традиции. В Мурманском техническом университете - это торжественная церемония посвящения первокурсников в студенты. В зале «Лапландии» собрались и ребята из колледжа, и студенты университета.

В этом году в университет и колледж поступили более одной тысячи двухсот ребят. Учиться в МГУ престижно, считают первокурсники. В этой приёмной кампании на некоторые направления высшего образования конкурс был и 10, и 12, и даже 13 человек на место.

Студенчество называют самым весёлым и беззаботным этапом жизни человека. Годы, проведенные в компании весёлых однокурсников и без строгого контроля родителей, пролетят быстро, потом ребятам предстоит найти работу. Глава города уверен, выпускникам технического университета в Мурманске всегда найдётся место.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск, поздравил ребят напутственными словами, подчеркнул высокий уровень образования в заполярной столице и вручил ректору университета символичный подарок - рынду.