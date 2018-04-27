Первомай разъединяющий

Первомайские шествия пройдут в Мурманске. Практически по одному и тому же маршруту, но в разное время стартуют 2 колонны. Первая пройдёт под лозунгом «Мир! Труд! Май!» а вот вторая – оппозиционная, во главе с лидерами коммунистической партии, заявит «Капитализму нет, социализму – да!».

Мурманский областной совет профессиональных союзов приглашает на шествие 1 мая в 11 утра. Сбор участников на улице Дзержинского начнётся часом раньше. Колонна пройдёт по центральной площади и остановится в парке у заброшенного здания кинотеатра «Родина», где в 11.30 начнётся митинг.

В это же время начнётся сбор коммунистов и всех сторонников этой партии также на улице Дзержинского. Как рассказали коммунисты, к 1 мая они относятся не как к празднику труда, а как к возможности заявить о низких заработных платах и о важной в современном обществе борьбе за социальную справедливость, свободу и равенство.

- В 12 часов состоится движение нашей колонны к Ленинградской улице, где у памятника жертвам интервенции состоится митинг, - поясняет Михаил Антропов, член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации». - Приглашаем всех, кто разделяет наши взгляды, принять участие в нашей колонне 1 мая.