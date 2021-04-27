Первомай уйдёт в онлайн!

«Интерфакс» сообщает о том, что первомайского шествия в Мурманске из-за угрозы распространения коронавируса не будет.

Праздничное событие в Мурманском областном совете профсоюзов отменяют уже второй год подряд. Такое решение принято в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

По информации агентства, в шествии в центре Мурманска ежегодно принимали участие от 6 до 8 тысяч человек. В качестве альтернативы в соцсетях будет транслироваться обращение председателя облсовпрофа Александра Первухина, а также пройдёт телемост с участием профсоюзных активистов.