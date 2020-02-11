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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.02.20 19:30

Первопроходцы – жители одного дома в Ленинском округе избавляются от вонючей воды

В Ленинском округе начались работы по переводу одного дома с открытой системы теплоснабжения на закрытую. После установки специального оборудования горячая вода в кранах жильцов должна стать кристально чистой – без цвета и запаха. Пилотный проект осуществляется за счёт средств ресурсников, однако принять в нём участие согласились и жители только одного дома по улице Лобова.

Ресурсники хотели поставить современное оборудование в трёх домах Ленинского округа. Однако жители двух многоэтажек отказались от эксперимента. Собрания собственников попросту не состоялись.

Нина Коробова

Под лежачий камень, как известно, вода не течёт. Собственники квартир в доме номер 9 по улице Лобова оказались самыми дисциплинированными. Активисты несколько раз встречались с представителями МЭС и управляющей компании и сумели сагитировать соседей на участие в эксперименте.

Сардар Кулиев, директор управляющей компании: «Во-первых, надо чтобы в доме подвал был в нормальном состоянии, во-вторых, мы будем учиться обслуживать новое оборудование и согласно договора, только  через три года управляющая компания будет обеспечивать его работу».

Первый этап - предпроектное обследование. Инженеры из Санкт-Петербурга совместного с мурманскими коллегами сантиметр за сантиметром осмотрели сети и подвальное помещение.

Екатерина Легздина, заместитель начальника отдела проектирования и технологий ЗАО « Теплоэнергомонтаж»: «Мы не отбираем на прямую теплоноситель из сети, а готовим его непосредственно в тепловом пункте. Холодна вода, которая  поступает от водоканала нужного качества, подогревается на месте и подаётся по трубам потребителям».

Кроме чистой воды жители этого дома получат умный теплопункт с погодным регулированием. Он поможет избежать так называемые «перетопы» и уменьшить счета за отопление. Специалисты из компании «Мурманэнергосбыт» не устают повторять, что все работы компания проводит за свой счёт.

Николай Гунько, начальник отдела по монтажу и эксплуатации приборов учёта АО « МЭС»: «Это мероприятие проводится за счёт собственных средств «Мурманэнергосбыта», для жильцов данное мероприятие абсолютно бесплатно».

Если пилотный проект будет реализован успешно, то данный опыт будет рекомендован к распространению. Правда, средства на модернизацию внутридомовых сетей в этом случае собственникам жилья, видимо, придётся искать самостоятельно.

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