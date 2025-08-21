Первой в мире женщиной-капитаном атомного ледокола стала Марина Старовойтова

Значок капитана ей вручил почётный президент мурманской организации ветеранов «Атомфлота» Александр Баринов на юбилее атомной промышленности в Нижнем Новгороде.

Марина преподавала в сельской школе, когда знакомые рассказали, что в Мурманском морском пароходстве набирают в плавсостав женщин. Она отучилась на инженера-судоводителя и уже более 20 лет работает в море, из них 6 лет – на атомном флоте.

Девушка прошла путь от матроса до старшего помощника капитана. Награждена почётной грамотой госкорпорации «Росатом», благодарностью Президента РФ и другими профессиональными наградами.