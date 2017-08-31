ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Участники «Табуретки» пришли в гости на «Арктик-ТВ»СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»31.08.17 19:30

«Первозданная Россия» оказалась в Мурманске

Красота и величие нашей необъятной страны в одной экспозиции. Сегодня в Мурманске состоялось торжественное открытие всероссийской выставки «Первозданная Россия».

Культурное событие в жизни города – в ТРЦ «Мурманск Молл» открылась уникальная фотовыставка «Первозданная Россия». Это, пожалуй, самая известная экспозиция страны, которая работает с 2014 года. Она уже выставлялась в более 70 стран и 40 городов России. А при содействии Сибирской угольной энергетической компании и Мурманского морского торгового порта работы лучших фотографов можно увидеть в Заполярье.

- Уже стало хорошей традицией, как я считаю, что в преддверии нашего дня рождения мы преподносим какие-то подарки городу и Мурманской области, - отметил в своём выступлении Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт». - Это такой нестандартный подарок. Подарок культурный. Символично, что это происходит в Год экологии. Выставка «Первозданная Россия» отражает всю богатейшую красоту нашей страны.

На выставке представлено 120 уникальных композиций, которые позволят любому желающему совершить виртуальное путешествие по самым заповедным уголкам нашей страны от Калининграда до Камчатки и увидеть редких животных в естественной для них среде обитания.

Среди картин есть и работы мурманских фотографов. Северное сияние, так трудно уловимое для обычного человека, покорилось Валентину Жиганову. Его снимок «Сияние в форме Кольского полуострова» - один из самых ярких и неординарных экспонатов выставки. Многие фотографы удивили не только кадрами, но и чувством юмора. Так, милый медвежонок, играющий с корягой, называется «Шалунишка», а плачущая нерпа на льду символизирует «Слезу Байкала».

- С культурной точки зрения, безусловно, это событие очень значимое и для города, и для Кольского Заполярья, потому что потрясающая выставка выдающихся фотохудожников РФ, в которой аккумулирована вся красота нашей необъятной страны, природная её красота, - отмечает Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области.

Большинство первых посетителей оказались на выставке случайно, но уже успели насладиться её красотами. Экспозиция не оставляет равнодушными никого.

Для мурманчан и гостей города бесплатная экспозиция будет работать целый месяц. Для тех, кто не может сдержать эмоции от нахлынувшего величия и красоты родной страны, на выходе из выставочного зала на столе лежит книга отзывов. Все пожелания северян обещают сохранить на память. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОбвал рождаемости в России: на детей не хватает денег, здоровья, желания
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 563 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Марина
31.08.17 21:58
Сегодня купила два букетика для детей, всё обошлось в 2,4 тысяч рублей для двоих. И жалко денег, их бы на другое потратить, а могут в школе обидеться.
Комментарий к новости:Родители мурманских школьников отправились за букетами
Анастасия
31.08.17 19:55
В саду так еще и не подключили отопления ледяные батареи и помещения, мерзнут дети!
Комментарий к новости:В школах и детских садах станет теплее
Валентина К.
31.08.17 07:23
Крысиное царство во всей красе. Я такого ещё не видела!
Комментарий к новости:Крысы завоёвывают Мурманск
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.01:15«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ конце лета в Мурманской области подорожали яблоки и подсолнечное масло-PRO ВалютуКурс евро упал почти на 58 копеек, доллара – почти на 19 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыМинэкономразвития предлагает наказывать автовладельцев, которые не прошли техосмотр в автоматическом режиме
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика