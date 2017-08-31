«Первозданная Россия» оказалась в Мурманске

Красота и величие нашей необъятной страны в одной экспозиции. Сегодня в Мурманске состоялось торжественное открытие всероссийской выставки «Первозданная Россия».

Культурное событие в жизни города – в ТРЦ «Мурманск Молл» открылась уникальная фотовыставка «Первозданная Россия». Это, пожалуй, самая известная экспозиция страны, которая работает с 2014 года. Она уже выставлялась в более 70 стран и 40 городов России. А при содействии Сибирской угольной энергетической компании и Мурманского морского торгового порта работы лучших фотографов можно увидеть в Заполярье.

- Уже стало хорошей традицией, как я считаю, что в преддверии нашего дня рождения мы преподносим какие-то подарки городу и Мурманской области, - отметил в своём выступлении Александр Масько, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт». - Это такой нестандартный подарок. Подарок культурный. Символично, что это происходит в Год экологии. Выставка «Первозданная Россия» отражает всю богатейшую красоту нашей страны.

На выставке представлено 120 уникальных композиций, которые позволят любому желающему совершить виртуальное путешествие по самым заповедным уголкам нашей страны от Калининграда до Камчатки и увидеть редких животных в естественной для них среде обитания.

Среди картин есть и работы мурманских фотографов. Северное сияние, так трудно уловимое для обычного человека, покорилось Валентину Жиганову. Его снимок «Сияние в форме Кольского полуострова» - один из самых ярких и неординарных экспонатов выставки. Многие фотографы удивили не только кадрами, но и чувством юмора. Так, милый медвежонок, играющий с корягой, называется «Шалунишка», а плачущая нерпа на льду символизирует «Слезу Байкала».

- С культурной точки зрения, безусловно, это событие очень значимое и для города, и для Кольского Заполярья, потому что потрясающая выставка выдающихся фотохудожников РФ, в которой аккумулирована вся красота нашей необъятной страны, природная её красота, - отмечает Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области.

Большинство первых посетителей оказались на выставке случайно, но уже успели насладиться её красотами. Экспозиция не оставляет равнодушными никого.

Для мурманчан и гостей города бесплатная экспозиция будет работать целый месяц. Для тех, кто не может сдержать эмоции от нахлынувшего величия и красоты родной страны, на выходе из выставочного зала на столе лежит книга отзывов. Все пожелания северян обещают сохранить на память.