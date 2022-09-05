Первую отечественную атомную субмарину К-3 «Ленинский комсомол» доставят в Кронштадт

Туда атомоход доставит полупогружная баржа «Атлант», сообщает Объединенная судостроительная корпорация.

«Ленинский комсомол» — первая советская и третья в мире атомная подводная лодка. Своё имя она унаследовала от одноимённой дизельной подводной лодки «М-106» Северного флота, уничтоженной в одном из боевых походов в 1943 году. Она была спущена на воду 9 августа 1957 года, а выведена из состава флота в 1991-ом.

Подлодку установят в качестве музея в Кронштадте, но для этого проводится ряд уникальных логистических операций, одна из них – погрузка АПЛ на полупогружную баржу «Атлант». До этого «Ленинский комсомол» транспортировали из Снежногорска в Петербург, готовили к этому переходу лодку специалисты судоремонтного завода «Нерпа». До города на Неве корабль перегоняли на борту плавучего дока «Свияга».