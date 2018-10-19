В Мурманской области начался осенний призыв. Первые 22 новобранца отправились на место службы. На торжественном мероприятии военные командиры и близкие, напутственные слова, гордые взгляды на своих вчера еще мальчишек, и конечно вера в мирное завтра страны.

Первая в осеннем призыве отправка новобранцев на место службы - 22 юноши из самых разных уголков Заполярья, надели форму и стали военнослужащими Северного флота. Улыбки, слезы расставания, объятия. Теперь ребята вернутся домой через год уже настоящими мужчинами.

Этой осенью из Мурманской области на военную службу будет призвано 750 северян. Проходить военную подготовку они будут в разных регионах страны. Также наши военные части пополнятся призывниками и других уголков России.

Рядом с юными защитниками отечества - юнармейцы. Завтрашняя молодая смена. Совместная работа по патриотическому воспитанию молодежи дает отличные результаты.

Сами новобранцы уже строят планы. Кто-то уже решил посвятить свою жизнь армии. А кто-то пока не определился, но признается - форма дисциплинирует и дает возможность ощутить себя частью большой страны.

Напутствия, объятия и слезы гордости за своих ребят. Девушки обещают любить и ждать, когда через год возмужавшие и сильные их любимые защитники Отечества вернутся домой.