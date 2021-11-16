Первые испытания атомной «Сибири»

Первый серийный атомный ледокол нового проекта «Сибирь» покинул достроечную набережную Балтийского завода и взял курс на Финский залив, где приступит к выполнению программы заводских ходовых испытаний.

Ближайшие три недели специалисты будут проверять работу механизмов и оборудования ледокола. Запланированы испытания паротурбинной установки, систем электродвижения судна, работы валопроводов и палубных механизмов (якорного и рулевого устройства). Будут протестированы скоростные и маневренные характеристики, функционирование общесудовых систем и систем автоматики.

Кроме того, важным этапом ходовых испытаний станет проверка систем навигации и связи, а также работа вертолётного комплекса.

Универсальный атомный ледокол «Сибирь» - второе судно проекта, строящееся на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась 26 мая 2015 года. Ожидается, что судно будет передано заказчику - «Атомфлоту» до конца текущего года.