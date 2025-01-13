Первые лучи солнца мурманчане традиционно встретили на Солнечной горке

- Тринадцатый раз уже забрался на сопку и тринадцатый раз буду встречать солнышко.

Морозное субботнее утро января. Выходной после первой, но короткой рабочей недели 2025 года. Однако, немало горожан и гостей Мурманска не стали проводить его в тёплых домах, а организованно поднялись на Солнечную горку. Это добрая традиция встречать первый после долгой полярной ночи рассвет.

- Здорово! Первый рассвет. Вот соскучилась по солнышку - в полярную ночь сшила из занавески. Вот даже солнечные пятна есть, видите?

- Потому что давно его не видели.

- Потому что все скучают по солнцу, нам его не хватает. Где мы живем? На Крайнем Севере!

На сопке развернулись праздничные гуляния. Участники - пели народные песни, водили хороводы, устраивали подвижные игры. Традиций у события много. Во-первых, греться чаем с морошковым вареньем. Во-вторых, танцевать, чтобы не мерзнуть.

- Тринадцатый раз уже забрался на сопку и тринадцатый раз буду встречать солнышко.

И наконец главная традиция: забрать домой трофей – значок с тем самым солнцем. Опытные горожане, встречающие первые солнечные лучи, бережно хранят их, чтобы в следующем году в тот же день надеть свои почётные символы и прибавить к ним ещё один.

- Это у меня четвертый. Четыре значка.

Несмотря на то, что мурманчанам не каждый год удается увидеть долгожданные лучи именно в этот день, люди всё равно продолжают отмечать свой маленький праздник.

Сергей Юдков, журналист, почётный работник средств массовой информации Мурманской области: «Однажды была жуткая пурга. Просто ничего не было видно, буквально 3-4 метра не было видно человека. Всё равно люди пришли. Это уже традиция и её уже не искоренить.

В этом году, несмотря на снегопад, погода всё-таки позволила мурманчанам порадоваться первым солнечным лучам. Под весёлые песни и танцы город-герой наконец-то вышел из полярной ночи. Теперь световой день на широте будет только нарастать, ну, а полноценным он станет только в марте.