Первые лыжные состязания 2024 года для военнослужащих Кольской флотилии разнородных сил Северного флота прошли в Полярном

Участие в гонках приняли представители всех воинских частей объединения, а также командующий.

Лишь по именным табличкам и, разве что, решительности в глазах, в лыжниках угадывается принадлежность к военному делу. Кубок, обладателем которого желает стать каждая из сборных Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, уже ждёт победителя первого в этом году лыжного состязания на приз командующего среди военнослужащих гарнизона.

- Спорт – это важная составляющая нашей боевой подготовки. Спорт – это воспитатель духа. Это показывает и опыт специальной военной операции, где наши чемпионы, спортсмены успешно себя проявляют и являются одними из лучших передовиков, защищающих нашу Родину.

Командующий флотилией Олег Шастов и сам сегодня в числе участников забега. В прошлом военачальник имел разряд, но сейчас лыжи – это способ провести выходные с пользой и вместе с семьей.

Татьяна Шастова, председатель женсовета Кольской флотилии РС СФ, г. Полярный: «Это не только ячейка общества, это то, что нас поддерживает в любой сложной ситуации, а ситуаций таких сейчас много. И семью нужно строить – это не просто встретились. Это и дети, и обязанности».

Лыжные марафоны – не единственный вид спорта, где проявляют себя военнослужащие. Особенно успешно выступают специалисты Кольской флотилии в гребле, плавании, хоккее. Недавно приняли участие в чемпионате по регби.

Александр Лутенков, помощник командующего Кольской флотилией РС СФ по физической подготовке, г. Полярный: «Представители нашего объединения в составе сборной СФ стали чемпионами военно-морского флота по регби на снегу».

Спортивные состязания для военнослужащих Кольской флотилии и их семей особенно почитаемая традиция. Праздники спорта, силы и воли организуют к значимым датам, например, следующий планируют приурочить ко Дню моряка-подводника.