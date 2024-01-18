Первые матчи в новом году у мурманской молодёжной хоккейной команды «Арктика» не задались

Спортсмены выступали в Салехарде против местной команды «Факел».

Оба матча выдались для «Арктики» напряжёнными. В первый день хоккеисты сыграли со счётом 8:2 - хозяева поля нанесли нашей команде разгромное поражение.

Вторая игра была немного поудачнее - «Факел» забил в ворота «Арктики» 6 шайб, мурманский клуб ответил только двумя.

Во время встреч со стороны наших парней было немало нереализованных моментов.

Следующий матч Национальной хоккейной молодёжной лиги мурманчане проведут против клуба «Юнисон-Москва» в столице России 20 и 21 января в 18.30. Трансляция игры будет доступна в группе «Арктики» в социальной сети «ВКонтакте».