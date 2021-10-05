Первые победы! В Мурманске состоялись домашние игры нового молодёжного хоккейного клуба «Арктика»

На арене Ледового дворца они сразились с приезжими командами за победу в Первенстве Национальной Молодёжной хоккейной лиги.

Первая домашняя игра заполярных хоккеистов состоялась с лидером Западной конференции - клубом с большой историей, который называется «Белгород». В серьёзной ледовой схватке, которая на протяжении всей игры держала болельщиков в напряжении, победила молодёжка «Арктики», разгромившая соперников со счётом 5:4.

На второй день матча лед был раскалён. Но, несмотря на силу соперника, молодые северные спортсмены показали на что способны. Они смогли вновь вырвать победу у белгородцев со счётом 4:3.