Первые призывники отправляются на службу

Год они проведут за воротами воинской части вдали от родных и близких. Большинство служить останется в Мурманской области.

Призывники выстраиваются на плацу перед сборным пунктом в Мурманске. Первое в этом году пополнение вооруженных сил убывает в воинские части в непростое время. В связи с разыгравшейся в стране пандемией коронавируса - все ребята в масках. Расстояние между ними соблюдено. Выстраиваются будущие бойцы за полтора метра друг от друга. Впрочем, в чём-то эпидемия сыграла ребятам и на руку. Большинство из них останутся служить на севере, недалеко от дома.

Дмитрий Смирнов, начальник организационно-мобилизационного управления штаба Северного флота: «В связи с текущей обстановкой по пандемии все перевозки призывников максимально оптимизированы, сокращены. Более 60% призывников Мурманской области пойдут служить непосредственно в части и корабли Северного флота».

Перед тем как отправиться на службу, каждый из призывников прошёл двойное тестирование на Covid-19. Последнее - непосредственно перед появлением на сборном пункте. Транспорт, на котором ребята будут ехать в свои части, перед отправкой тщательно дезинфицируют. Впрочем, парни не переживают, уверены, в армии коронавирус их не достанет.

Иван Мохов, призывник: «Совершенно не страшно. Я шёл в армию совершенно не боясь коронавируса. Нас здесь проверяют постоянно, у нас имеются перчатки, маски, маски меняются. Нас всех проверили. Перед отправкой сюда проверили, когда мы прибыли, проверили. Ни у кого коронавирус не обнаружили, потому никакого страха перед коронавирусом я не испытываю».

Единственное, что, кроме масок на призывниках, напоминает о бушующей пандемии, отсутствие на площадке перед сборным пунктом родственников будущих солдат. Родным и близким на происходящее смотреть приходится из-за забора.

Роман Лобзов провожает в армию сына. Не видел его 4 месяца - был в море. Сейчас попрощались лишь мельком, помахав рукой отъезжающему автобусу.

Роман Лобзов, отец призывника: «Чуть-чуть беспокоимся. Но от этого никуда не денешься. Всё равно служить-то надо кому-то. Пусть служат все парни. Всем им удачи».

Без посторонних пройдёт и торжественная церемония принятия присяги. Присутствовать на ней родственники смогут лишь виртуально, во время онлайн-трансляции.