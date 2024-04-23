Первые призывники в рамках весеннего призыва на службу в ВС РФ прибыли в Мурманскую область

Александр Яковлев, старший офицер отдела комплектования и учёта численности матросов и старшин организационно-мобилизационного Управления штаба Северного флота: «Они прибыли из военного комиссариата Архангельской области в количестве 19 человек. Службу будут проходить в частях Северного флота. В зависимости от состояния здоровья будут распределены по воинским частям».

Они не боятся сурового климата, ведь сами выросли на севере. Призывники настроены решительно и в предвкушении новых навыков и знаний. В пункте приёма для них созданы все условия для размещения.

Никита Черепанов, призывник: «Хотел бы попасть в морскую пехоту. Хотел служить в этих войсках изначально. Это понимание пришло постепенно. У меня папа прошел войну в Чечне и получилось так, что я захотел пойти в армию и попал».

В настоящее время они проходят приёмно-техническую и медицинскую комиссии, а далее их ждёт распределение по воинским частям и обучение по специальностям.