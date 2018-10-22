Первые шаги в мир большого бокса

В минувшие выходные в ЗАТО Александровск состоялся Открытый турнир по боксу.

Турниры по боксу в спортивной школе Снежногорска давно стали традиционными. Ежегодно они собирают юных спортсменов со всей Мурманской области. В этот раз на ринг вышли около сотни участников из Колы, Мурманска и ЗАТО Александровск.

Боксерские турниры в большом ЗАТО принято посвящать знаковым датам. В этом году - 74-й годовщине освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. Но спортсмены, как и многие жители страны, решили выразить сочувствие семьям жертв трагедии, которая недавно произошла в Керчи. Память погибших, участники соревнований почтили минутой молчания.

Для юных боксеров такие турниры – первая ступенька в большой спорт. Ринг, по словам тренеров, расставит все по своим местам, именно здесь под ударами соперников куется воля к победе и философское отношение к поражениям и травмам. На ринге молодые люди проявляют выдержку, силу, упорство и устойчивость. Такие качества пригодятся не только при тренировках или на соревнованиях, но и в любом деле.

По итогам состязаний в каждой весовой категории определены победители турнира. Больше всего наград в командном зачете взяли спортсмены из Полярного. Второе место разделили мурманские и снежногорские боксеры.