Первых александровцев, рождённых в 2026 году, нарекли именами

По уже доброй сложившейся традиции свидетельства о рождении родители и малыши получили в торжественной обстановке.

Поздравить малышей и их родителей с получением первого важного документа пришли гости – это и представители администрации муниципалитета, и сотрудники учреждений культуры. В подарок – книги, альбомы для ценных моментов, и обереги – традиционные, северные, чтобы малыши крепко спали ночами, и здоровье было у них крепким.

Такие амулеты коренных алтайцев Василия и Алёну нисколько не удивляют. Они сами приверженцы традиционных ценностей. Вместе и в радости, и в горе: пара скрепила себя узами брака на малой родине, а вот работать приехали на Крайний Север.

Василий и Алёна Меняйло, родители новорожденной, г. Снежногорск: «Там познакомились, оба медики. Семь лет уже в браке, старшей дочери шесть лет».

Нелегко приходится и супругам Ельшовым: Владислав – военнослужащий, забрал супругу из Воронежской области и тоже махнул за Полярный круг.

Владислав и Анастасия Ельшовы, родители новорожденного, г. Гаджиево: «Север нам нравится».

Родных рядом нет, молодая семья учится не грустить по близким, но имя своему первенцу – Михаилу дали в честь дедушки Владислава. Вот уже месяц Миша радует папу и маму, характером славится спокойным. Впрочем, даже при таком темпераменте требует внимания и заботы от обоих родителей.

Владислав Ельшов, папа новорожденного, г. Гаджиево: «Много работаю, но стараюсь помогать: посидеть, уложить спать малыша».

Церемония вручения свидетельств о рождении первым малышам, появившимся на свет в ЗАТО Александровск в новом году, всегда проходит в торжественной обстановке, чтобы этот день запомнился родителям и стал одним из первых семейных историй новорожденных северян.