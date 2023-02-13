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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.02.23 19:30

Первых детей, рождённых в 2023 году, чествовали в ЗАТО Александровск

Поздравлять и дарить подарки от представителей власти и организаций культуры стало доброй традицией в большом ЗАТО. В Снежногорском ЗАГСе мамы и папы получили первые документы своих малышей.

Алиса стала третьим ребёнком у Ивана и Антонины Ивановских, и, по счастливому обстоятельству, третьей дочкой. Этому точно безмерно рад отец.

Антонина Ивановская, мама новорождённой Алисы, г. Снежногорск: «Очень! Сказал, что девочки лучше! Мальчишки – хулиганы, а девочки – гордость».

В семье Скоробогатовых из Гаджиево ровно наоборот - растят только богатырей: Феликс стал третьим сыном. Мама Елена, хоть и хотела дочку, ничуть не расстроена, как-никак опыт в воспитании мальчишек у неё большой. Но право дать имя ребёнку всё же предоставили главе семейства.

Елена Скоробогатова, мама Феликса, г. Гаджиево: «Не знаю, папе давно нравилось это имя. Я сказала, если третий будет сын, то дадим имя Феликс. Так что вариантов не было».

В семье Ананьевых, видимо, есть чёткий план по расстановке сил: обоих полов должно быть поровну! Поэтому теперь, помимо старшего сына, у Людмилы и Егора есть красавица-доченька. Однако, с боевым и мужским характером, уверена мама.

Людмила Ананьева, мама Софьи, г. Полярный: «Ещё в утробе дала о себе знать: буйная. Ночью не спим, днём тоже может поактивничать. Как в животе и было - всё ходуном ходило, так и продолжается сейчас».

Первые в жизни документы – свидетельства о рождении – малыши получили в торжественной обстановке, гражданам ЗАТО Александровск, рождённым самими первыми в 2023 году, официально даны имена. Поспешили с таким важным днём мам, пап и их деток поздравить, по уже доброй традиции, представители власти муниципалитета, библиотечной системы и учреждения культуры.

 

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