Первых деток, рождённых в 2020 году, торжественно поздравили в отделах ЗАГС ЗАТО Александровск

По стечению обстоятельств, все новорождённые – девочки. Поздравить малышек и вручить подарки поспешили работники культуры и администрации большого ЗАТО.

В семье Хаутовых из Полярного подрастает доченька, родители решили – пришло время завести второго ребёнка. Папе, по секрету рассказывает супруга Александра, конечно, хотелось мальчика.

Александра и Сергей Хаутовы, родители новорождённой Ксении, г. Полярный: «Мы профессионально делаем девочек, поэтому у нас две девчонки. Это серьёзный шаг, это довольно напряженно, но если в семье уют, тепло и взаимопонимание, то это надо».

А поможет в воспитании внуков бабушка - жизненного опыта и любви у неё хватает на всех.

Лидия Хаутова, бабушка новорождённой Ксении, г. Полярный: «В воспитании необходимы больше всего любовь и немного строгости».

Ксения стала первым ребёнком, рождённым в городе воинской славы в 2020 году. В Снежногорске и Гаджиево тоже первыми на свет появились девочки. В семье Полуниных Варвара – ребёнок долгожданный, её старшему брату уже 13 лет. Родители малышке не нарадуются.

Анастасия Полунина, мама новорождённой Варвары, г. Гаджиево: «Она у нас активная, когда переворачивается на животик, практически держит голову, пытается на ручках подтянуться. Такая живая-живая девочка».

Семья снежногорцев Атеевых теперь многодетная. Своим появлением Ульяна вызвала оживление среди мужской части семейства.

Светлана Атеева, мама новорождённой Ульяны, г. Снежногрск: «Мальчишки помогают нянчиться. Купать помогают, игрушки показывают, погремушками звенят».

По состоянию на конец января в ЗАТО Александровск зарегистрированы четыре десятка младенцев. И это, уверены специалисты, не предельный месячный максимум рождаемости.

Светлана Мищенко, начальник отдела ЗАГС ЗАТО Александровск: «Сейчас в Полярном прибавилось значительно рождение детей, мы этому очень рады».

В такой особенный для семей день гости принесли и особые подарки – творческие, полезные и памятные.

Елена Поддубная, художественный руководитель городского Центра Культуры «Север», г. Полярный: «Рождение семьи – это рождение сказки, а рождение ребёнка – это её продолжение. Работники ГЦК «Север» не могли остаться в стороне от такого события».

Ирина Кольчевская, заведующая городской детской библиотекой «Мир Детства» МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск», г. Снежногорск: «Конечно, библиотека принесла в подарок книги. Книжный подарок не только новорождённым, есть книги для родителей, которые будут помощником в воспитании их деточек».

Каждой семье вручили памятный адрес, чтобы выросшие девочки никогда не забывали о своей малой родине, о городе, в котором они родились.