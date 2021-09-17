Первых избирателей приняли и участки ЗАТО Александровск

Многие жители большого ЗАТО решили не затягивать с голосованием.

Как и во многих других районах области в ЗАТО жителям предлагали проголосовать дистанционно, но многие предпочли по старинке прийти на участки. Раньше такое желание можно было объяснить возможностью пообщаться с соседями по дому, обсудить кандидатов, да и традиция купить свежую выпечку на пункте когда-то соблюдалась строго, но пандемия сломала старые устои. Теперь весь процесс напоминает поход к врачу - с маской и прочими атрибутами, но того требуют правила безопасности.

Ирина Чепель, председатель участковой избирательной комиссии №230, г. Снежногорск: «Меры безопасности все соблюдены: на мне халат, маска, перчатки».