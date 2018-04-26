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День за днём с «Арктик-ТВ»26.04.18 19:30

Первых нет и отстающих - 47 «Лыжня зовёт!» подвела итоги прошедшего сезона

В Мурманске подведены итоги ежегодного конкурса «Лыжня зовёт!». Напомним, первое массовое состязание было проведено в 1971 году. В этом году фестиваль прошёл уже в 47-й  раз.

С января по апрель в конкурсе «Лыжня зовёт!» приняли участие более 20 тысяч человек, 40 из которых стали победителями и лауреатами. Лыжные соревнования, имеющие богатую историю, полюбились многим горожанам. Среди участников до сих пор  есть те, кто выходил на лыжню  с первого старта. Один из завсегдатаев трасс - Вадим Карпушов. Мужчина закрывает лыжный сезон уже 47 раз. И в этом году Вадим Николаевич побил все возможные рекорды.

-  Как руководитель организации «Мурманск - город герой» я подготовил специальный приз нашему лыжнику Карпушову Вадиму Николаевичу. Наверное, вы знаете его, вы брали у него интервью. Это мурманчанин, который в любую погоду ходит с обнаженным торсом, который прошёл 12 тысяч 200 километров за все сезоны. К этому нужно стремиться, - говорит Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска.

- Лыжи здоровью помогает, - уверен Вадим Карпушов, участник соревнований. - У меня был инфаркт, вот сейчас инфаркт врачи уже не замечают, было шунтирование. У меня в сердце 5 шунтов поставили, бегаю всё время, они даже удивляются. А я говорю: «Надо бегать! Надо заставлять себя и бегать, вот и всё!

Основными площадками для проведения конкурса, как и прежде, стали спорткомплекс «Снежинка» и трасы на Семёновском озере. Но  в этом году 5-километровую трассу на КП-2 заметно обновили. Растёт и число участников состязания, среди которых молодые семьи, школьники, а также юные спортсмены из детских садов Мурманска. В этом году организаторы отметили небывалый интерес к фестивалю и со стороны старшего поколения.

- В основном выходят на трассы любители лыжных прогулок возрастной группы старше 40 лет, - отмечает Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.  - И это здорово, что в нашем городе есть возможности отдельно молодой категории населения заниматься лыжным спортом, созданы условия для лыжных прогулок.

Любители лыж состязались не в скорости на трассе, а в количестве пройденных километров. В 8 номинациях были выбраны лучшие не только среди самых молодых участников и ветеранов, но и среди самых спортивных семей. Так, например,  Володя Клемешев  занимается лыжами со своим тренером и уже делает большие успехи. Стараются не отставать от  мальчика и его родители. Заместитель председателя горсовета Михаил Белошеев также не остался в стороне от спортивного события и встал на лыжи. Для него была важна не победа, ведь самое главное в таких соревнованиях, по его мнению, укрепление здоровья и развитие выносливости.

- Я каждый год принимаю участие в лыжных забегах, но в этом году решил поучаствовать полностью: от открытия до завершения, - рассказал Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Вел журнал лыжника, совершил 25 выходов и прошёл 382 километра. Много это или мало? Для меня это хорошо. И ещё наш конкурс важен тем, что каждый мурманчанин  совершает победу над собой. Как пел Владимир Высоцкий: «Первых нет и отстающих…». Все мы равны.

Итоги подведены. В следующем сезоне лыжня вновь будет ждать всех желающих: любителей, спортсменов и просто новичков, которые в первый раз захотят встать на лыжи.

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