Первым делом, первым делом самолёты…

Лётчики корабельного истребительного авиаполка Северного флота выполнили учебно-боевые полёты на палубных истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

В полётах принимали участие и опытные, и молодые лётчики. Было задействовано 4 боевые машины, которые совершили по нескольку взлётов и посадок на аэродром Североморск -3. Пилоты на практике отработали тактические приёмы воздушного боя и маневрирования, которые применяется для ухода от атак истребителей, а также перехвата и поражения высокоманевренных пилотируемых и беспилотных средств условного противника.

В небе лётчики выполняли отдельные фигуры сложного и высшего пилотажа в различных диапазонах высот и скоростей. Также пилоты отработали групповую слетанность в боевых порядках авиагрупп. Учебно-тренировочные полёты проводились в основном над сушей в отдельных районах Кольского полуострова в сложных метеорологических условиях. Часть полётных заданий истребители выполнили над акваторией Баренцева моря в полигонах боевой подготовки Северного флота.