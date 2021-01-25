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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.01.21 19:30

Первый авиакласс – это класс!

В авиационном классе, который с этого учебного года работает на базе академического лицея, провели открытый урок. После встречи со школьниками представители авиакомпании, благодаря поддержке которой удалось открыть это направление обучения, пообщались с главами Мурманска.

Работать в гражданской авиации, это не только романтично, но и престижно. Востребованность специалистов этой профессии растёт каждый год. Однако до недавнего времени ближе познакомиться с ней в нашем городе у молодёжи не было возможности. И лишь в сентябре 2020 года, то есть в этом учебном году, на базе Мурманского академического лицея открылся авиакласс.

Сергей Стариков, официальный представитель авиакомпании: «Первый, когда у нас был профориентационный урок, мы спросили у них: «Кем вы хотите быть?». Все знают профессию лётчик и бортпроводник. А ведь есть ещё колоссальное количество специалистов: диспетчеры, наземный персонал, офисные работники, то есть люди, которые связаны с авиацией, но не летают на воздушных судах».

В первом авиаклассе обучаются лицеисты 10-11-х классов. Дети не просто узнают об особенностях профессий, связанных с авиацией, но также занимаются на различных тренажёрах и симуляторах. Плюс, недавно было достигнуто соглашение с университетом гражданской авиации Санкт-Петербурга на проведение лекций заполярным ученикам.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Но сегодня мы их не можем проводить очно, они будут в заочном формате. Но когда мы вели предварительные переговоры, подразумевалось ещё и то, что университет будет работать с нашими детьми на стадии школьного образования. Это очень важно».

Покорять небо мечтают с детства, а уж то, что эта работа ещё и хорошо оплачиваема и имеет достойный карьерный рост, то вообще не нуждается в объяснении.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Это действительно профессии, которые относятся к элитному классу. Потому что спрос значительно превышает предложение на рынке. Но это предложение будет расти. Несмотря на то, что пандемия драматически сказалась на показателях авиаперевозок по всему миру, долгосрочной тенденцией является рост авиаперевозок по всему миру и это на ближайшие 10-30 лет».

Важно, что практика создания профильных классов в Мурманске давно и успешно работает. Такое обучение помогает молодёжи определиться с выбором специальности сразу, чтобы не тратить время на не походящее образование.

 

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