«Первый бал» состоялся в Ледовом дворце: восторг и восхищение

600 человек от 14 до 18 лет вальсировали в аккомпанементе живой музыки. Состоялся «Первый бал», прошедший благодаря грантовой поддержке «Движения Первых».

Бальные платья, белые перчатки, галстуки и бабочки, бутоньерки и высокие прически. Молодёжь - участники «Движения Первых», несмотря на юный возраст, очень ответственно отнеслась к дресс-коду «Первого бала».

Дарина Макарова, участница «Первого бала», г. Мончегорск: «Почему я сюда приехала? Хотела почувствовать себя принцессой Диснея».

Эмиль Адигезалов, участник «Первого бала», г. Мурманск: «Нам рассказывали, что будет очень интересно, поэтому хочется получить новых ощущений».

Софья Давыдова, участница «Первого бала», г. Мончегорск: «Я давно мечтала поучаствовать в таких грандиозных мероприятиях, потанцевать с большим количеством людей и просто почувствовать себя более женственной».

Матвей Новичков, Артем Победин и Иван Рудь: участники «Первого бала», г. Мурманск: «Романтично. Это очень интересно, многие историей увлекались этого всего. Мне кажется, что очень интересно поучаствовать в таком мероприятии».

Полина Попович, Анастасия Скабелкина и Валерия Чижикова, участницы «Первого бала», г. Гаджиево: «Мы сначала читаем об этом мероприятии. Подумали, что как-то не очень и не хотим. А потом узнаём, что там будет, смотрим прошлые балы, поняли, что нам это надо. Атмосфера особая передается из прошлых веков, когда были балы, когда было прикольно».

Яна Игнатенко, участница «Первого бала», г. Мурманск: «Очень большое волнение, но также я счастлива, что впервые участвую в таком мероприятии. Я никогда не думала, что смогу где-то здесь поучаствовать».

Молодых людей бывает трудно заинтересовать серьёзными событиями, особенно теми, к которым необходима особая подготовка. Однако участники репетировали и учились правилам этикета в течение долгого времени.

Дарина Макарова, участница «Первого бала», г. Мончегорск: «Репетиции были каждый день по два часа. И танцевала я на каблуках, поэтому было немножко сложно временами».

Ярослав Акатьев, участник «Первого бала», г. Гаджиево: «Довольно тяжёлые танцы ставили. Не могли иногда друг с другом сконектиться. А в итоге всё получилось, всё хорошо».

Для того, чтобы ребята смогли погрузиться в атмосферу настоящего бала, выбор пал на классические произведения, причём в живом исполнении.

Полина Попович, Анастасия Скабелкина и Валерия Чижикова, участницы «Первого бала», г. Гаджиево: «Мы очень ждём, мы в восторге. Живая музыка намного лучше, чем музыка на колонке».

Матвей Новичков, Артем Победин и Иван Рудь, участники «Первого бала», г. Мурманск: «Живая музыка – это тоже очень классно. Люблю в филармонию ходить, иногда хожу. Я, когда про оркестр узнал, подумал, что прикольно, потому что живая музыка – это всегда прикольно. Сзади люди живые играют. Это так масштабно всё. Я впервые в таком мероприятии участвую, мне кажется, что всё будет очень здорово».

Ярослав Акатьев, участник «Первого бала», г. Гаджиево: «Живая музыка всегда лучше искусственной, согласитесь. Это атмосфера, антураж».

Классику для молодёжи исполнял Сводный симфонический оркестр регионов Арктической зоны РФ.

Анна Гришко, музыкальный руководитель проекта «Первый бал»: «Конечно, музыканты очень опытные. В регионах предварительно их отбирали и делегировали как самых лучших, чтобы представить каждый субъект России у нас здесь на таком масштабном событии».

Многие из музыкантов никогда не были в Мурманской области, один из таких Тигран Мгерян из Красноярска.

Тигран Мгерян, альт в Сводном симфоническом оркестре регионов Арктической зоны РФ. г. Красноярск: «Стало интересно. Мне, когда рассказали всю концепцию о том, что будет бал, будут танцевать очень много людей - 600 человек, если я не ошибаюсь. И это всё будет под сопровождение оркестра, мне стало интересно. Надо поучаствовать. В таком событии я ещё не участвовал».

А вот Геннадий Акинфин приехал из Москвы, чтобы дать мастер-класс по игре на скрипке для юных мурманских музыкантов. Однако пропустить такое событие как бал, он тоже не смог.

Геннадий Акинфин, концертмейстер в Сводном симфоническом оркестре регионов Арктической зоны РФ. г. Москва: «Во-первых, бал – это невероятно красиво, а во-вторых, я оказался в рамках проекта «Музыкальные надежды Арктики» в Мурманске, поэтому, раз я здесь, так ещё и такое красивое мероприятие, грех не поучаствовать».

Виртуозы исполнили полонез Чайковского из оперы «Евгений Онегин», испанский вальс, польку, котильон, кадриль и многие другие классические произведения, которые были характерны для русских балов.