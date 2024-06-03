С 1 июня расширены возможности и условия программы «Арктическая ипотека»В Мурманске открылись детские оздоровительные лагеря
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.06.24 19:30

Первый день лета в Мурманске отметили не только ярко и празднично, но и вкусно

1 июня всем юным жителям и гостям Мурманска на главной площади города подарили по мороженому.

Выходные на радость детям и их родителям выдались жаркими, что помогло с размахом отметить День защиты детей. На разных площадках Мурманска организовали развлекательные программы: где-то турнир по мега-шашкам, где-то конкурс рисунков на асфальте, а кто-то и вовсе решил угостить малышей мороженым.

Региональное отделение партии ЛДПР ежегодно проводит подобную акцию с раздачей сладкого лакомства. Добрая традиция зародилась ещё при основателе ЛДПР Владимире Жириновском, который каждый год лично дарил детям мороженое в парках столицы.

Кристина Гущина, руководитель молодёжной организации мурманского регионального отделения ЛДПР: «Сегодня во всех регионах нашей страны проходит такая добрая акция, где депутаты, координаторы, активисты, молодёжные организации, партийцы поздравляют деток с праздником. Деток и их родителей. Ведь это не только детский праздник, но и, конечно же, для взрослых».

Дети и их родители не ожидали сладких подарков, но встретили их с восторгом, ведь на улице было жарко, а в такую погоду очень хочется освежающего мороженого.

Кристина Гущина, руководитель молодёжной организации мурманского регионального отделения ЛДПР: «Мы подготовили огромное количество мороженого и шариков. Расскажу по секрету, мороженого у нас более 500 штук, поэтому, конечно, сегодня этот праздник коснётся каждого, кто здесь присутствует».

Несмотря на то, что малышей на улице было очень много, мороженого оказалось больше, поэтому раздавали сладости не только детям, но и их родителям.

- Очень хорошее, потому что я люблю мороженое вкусное, сладкое. Я его лижу и чувствую вкусный вкус.

- Как тебе мороженое?

– Нормально.

– Долго ждал? Зима долгая была.

– Да!

– Вкусное?

– Да!

- Я люблю мороженое, больше всего - ванильное.

- У меня ощущения радости.

- Очень вкусное!

После акции в центре города организаторы отправились в детский дом в Мурмашах, воспитанникам которого устроили развлекательную программу и также угостили их мороженым.

В прошлом году подобная благотворительная акция так же проводилась в столице в ГУМе. Тогда лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вместе с активистами партии раздал детям несколько коробок мороженого. Леонид Слуцкий считает, что нужно разговаривать на одном языке с молодёжью.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
Николай Олегович Мусатов
20.05.24 20:42
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Едем в отпуск и экономим на услуге по обращению с ТКО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)6 из 10 компаний повышали зарплаты в течение последнего полугодия-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 92 копейки, доллар теряет почти 82 копейки-PRO Энергетику (18+)На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 июня-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Минздрав РФ утвердил новый состав автомобильной аптечки
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика