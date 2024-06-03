Первый день лета в Мурманске отметили не только ярко и празднично, но и вкусно

1 июня всем юным жителям и гостям Мурманска на главной площади города подарили по мороженому.

Выходные на радость детям и их родителям выдались жаркими, что помогло с размахом отметить День защиты детей. На разных площадках Мурманска организовали развлекательные программы: где-то турнир по мега-шашкам, где-то конкурс рисунков на асфальте, а кто-то и вовсе решил угостить малышей мороженым.

Региональное отделение партии ЛДПР ежегодно проводит подобную акцию с раздачей сладкого лакомства. Добрая традиция зародилась ещё при основателе ЛДПР Владимире Жириновском, который каждый год лично дарил детям мороженое в парках столицы.

Кристина Гущина, руководитель молодёжной организации мурманского регионального отделения ЛДПР: «Сегодня во всех регионах нашей страны проходит такая добрая акция, где депутаты, координаторы, активисты, молодёжные организации, партийцы поздравляют деток с праздником. Деток и их родителей. Ведь это не только детский праздник, но и, конечно же, для взрослых».

Дети и их родители не ожидали сладких подарков, но встретили их с восторгом, ведь на улице было жарко, а в такую погоду очень хочется освежающего мороженого.

Кристина Гущина, руководитель молодёжной организации мурманского регионального отделения ЛДПР: «Мы подготовили огромное количество мороженого и шариков. Расскажу по секрету, мороженого у нас более 500 штук, поэтому, конечно, сегодня этот праздник коснётся каждого, кто здесь присутствует».

Несмотря на то, что малышей на улице было очень много, мороженого оказалось больше, поэтому раздавали сладости не только детям, но и их родителям.

- Очень хорошее, потому что я люблю мороженое вкусное, сладкое. Я его лижу и чувствую вкусный вкус.

- Как тебе мороженое?

– Нормально.

– Долго ждал? Зима долгая была.

– Да!

– Вкусное?

– Да!

- Я люблю мороженое, больше всего - ванильное.

- У меня ощущения радости.

- Очень вкусное!

После акции в центре города организаторы отправились в детский дом в Мурмашах, воспитанникам которого устроили развлекательную программу и также угостили их мороженым.

В прошлом году подобная благотворительная акция так же проводилась в столице в ГУМе. Тогда лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вместе с активистами партии раздал детям несколько коробок мороженого. Леонид Слуцкий считает, что нужно разговаривать на одном языке с молодёжью.