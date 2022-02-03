Первый день XI зимней Спартакиады учащихся России в Мурманске

Биатлонисты со всей страны собрались на лыжных трассах мурманской Долины Уюта, чтобы посоревноваться в ловкости, скорости и меткости. XI зимнюю Спартакиаду учащихся России открыли команды девушек возрастной категории 15-16 лет.

Первый день XI зимней Спартакиады учащихся России не стал радовать биатлонистов хорошей погодой: лёгкий морозец сопровождался снегопадом, доставляя лыжницам явные неудобства. Однако даже это не стало помехой для юных спортсменок, которые вышли покорять трассу первыми.

Роман Анюхин, главный судья XI зимней Спартакиады Северо-Западного федерального округа: «Спортсменам я пожелал бы быстрой лыжни, точной стрельбы и удачи, чтобы она им сопутствовала».

Ульяна Ковязина выступает от Мурманской области, в своих силах она уверена, однако, лёгкий мандраж перед забегом всё же испытывает, ведь эта спартакиада первая в её жизни. За спиной винтовка, в глазах азарт, а на лице специальные тейпы, защищающие кожу от морозного ветра. Подготовка к масштабным соревнованиям заняла у девушки много времени, поэтому сегодня она пришла за победой.

Ульяна Ковязина, участница XI зимней Спартакиады: «Мы проделали огромную работу – девять месяцев, с начала межсезонья, с июля, с июня работаем на февраль месяц, только сейчас показываем результаты».

Юные спортсменки готовы и уверены в своих силах, по их мнению, секрет успеха кроется вовсе не в суперспособностях, а в наработанных тренировочных часах. Многие из девушек пришли в биатлон недавно, среди них Ева Спылаева, выступающая на соревнованиях от Вологодской области, она занимается этим видом спорта два года.

Ева Спылаева, участница XI зимней Спартакиады: «Он намного интереснее, чем лыжные гонки! Не знаешь, какой будет исход событий, он непредсказуемый».

Показать достойный результат – первоначальная цель, которую преследуют все спортсмены, собравшиеся в Долине Уюта. Дистанция 7,5 км, а на пути много препятствий. Но всё это кажется мелочью в сравнении с эмоциями, которые получают лыжники при прохождении трассы.

Светлана Калинина, участница XI зимней спартакиады: «Когда попадаю в мишень, то счастье и радость, адреналин».

Сражаться за звание сильнейших на протяжении трёх дней будут 135 спортсменов из Мурманской, Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей, Республик Коми и Карелии, города Санкт-Петербурга.