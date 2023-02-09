Первый фестиваль для самых маленьких танцоров области «Умка» прошёл в Гаджиево

А самым юным артистам едва исполнилось три года.

Похоже, сегодня больше нервничают родители, будто это им, а не малышам сейчас предстоит выйти на большую сцену. Но Злата в образе очаровательного танцора-пингвинчика весьма собрана: это не первое её выступление, так что пусть волнуются взрослые.

Злата Румянцева, юный танцор, г. Гаджиево: «Все пришли: мама пришла посмотреть».

Специалисты отмечают, организовывать конкурсы для таких маленьких детей рискуют не многие. Только вот количество участников первого гаджиевского фестиваля «Умка» говорит о востребованности: танцоры из Мурманска, Североморска, ЗАТО Александровск поспешили показать свои первые достижения.

Ирина Кучмина, директор Центра творчества и досуга, г. Гаджиево: «Это массовая категория, но в то же время по всей Мурманской области таких фестивалей для маленьких детей нет. Есть 3+, 5+, в основном же 7+».

А судьи танцевального состязания – люди серьёзные: одна гостья пожаловала из столицы Заполярья, другая и вовсе приехала из Санкт-Петербурга. Обе - опытные хореографы, профессиональные танцоры. Но подход к юным звёздочкам мягкий, хоть и задача предстоит нелёгкая – определить победителей и призёров.

- Танец – это одна из вариаций счастья. Надеюсь, что сегодня мы все станем немножечко счастливее.

Для родителей самое главное, конечно, не медали, а видеть малыша на сцене, понимать, что все старания ненапрасные.

Александра Попкова, мама юного танцора, г. Гаджиево: «Чувствуешь гордость, когда ребёнок счастлив выступать. Ему это нравится, он улыбается, машет. Это непередаваемые эмоции. Просто счастлив видеть ребёнка на сцене».

Яркие, милые, улыбчивые и активные – никто не остался без заслуженных наград. Определённо, это не последний фестиваль творчества для самых маленьких танцоров Мурманской области.