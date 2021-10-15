Первый Фестиваль музеев Арктики открылся в Мурманске

Площадкой фестиваля стал Мурманский областной краеведческий музей. Представители восьми регионов России познакомят посетителей с культурой и историей людей, живущих в северных широтах.

Протяжные мелодии на диковинных инструментах открывают первый Фестиваль музеев Арктики «Museum crossing Arctic World». Трёхдневная программа познакомит зрителей с экспонатами музеев и культурой северных регионов России.

Евгений Никора, депутат Мурманской Областной Думы: «Нам есть чем поделиться и им есть чем поделаться - опытом и интеграцией музейного процесса. И это пробный шаг. И очень важно, чтобы такие фестивали проводились и была определенная традиция».

Один из самых северных государственных музеев – Таймырский краеведческий. Гости из Дудинки преодолели тысячи километров, чтобы показать любопытные народные игрушки, сделанные из клювов водоплавающих птиц.

По соседству расположилась другая арктическая станция. Кемский музей «Поморье» представляет самая настоящая невеста в традиционном свадебном наряде. Складок на платье столько, сколько волн на Белом море.

Также посетителей познакомят с историей и культурой Чукотки, Якутии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого округов, Красноярского края и Архангельской области.

Бесплатные мастер-классы, кинопоказы и интерактивные программы 17 октября будут бесплатными.