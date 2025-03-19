Первый форум волонтёров СВО «Север помогает» прошёл в Мурманской области

В областной научной библиотеке собрались около 400 неравнодушных северян со всего региона.

В Мурманской областной научной библиотеке собрались около 400 неравнодушных северян со всего региона, чтобы обменяться опытом и знаниями в вопросе помощи не только военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий, но и мирному населению новых территорий.

Например, в центре спортивно-патриотической подготовки «Воин» шьют подушки под индивидуальные запросы и бельё для больных в госпиталях.

Любовь Шептуха, руководитель отдела по воспитательной работе центра военно-спортивной подготовки «Воин»: «Такие подушечки тоже могут применяться в госпитале для того, чтобы их можно было использовать: под руку положить, если где-то ранение, чтобы можно было поддержать, где-то зафиксировать».

Отряд «Северный ангел» из Полярных Зорь собирает и отправляет на передовую немало продуктов, одежду, моющие средства и многого другого. Но для того чтобы бойцам было нехолодно на фронте, они научились делать печки-буржуйки из старых, списанных огнетушителей.

Михаин Кочун, руководитель движения «Северный ангел» г. Полярные Зори: «Это наша печь. Чудо-печь. Туда ставится свечка и КПД очень огромное - греется очень хорошо. Печка мобильная. Она лёгкая».

Волонтёры помогают бойцам СВО не только продуктами и вещами. Те, у кого есть 3Д-принтер, собирают на нём детали для беспилотников, а также некоторые части боеприпасов, которые несёт на себе БПЛА.

Руководитель мастерской 3Д печати: «Мы помогаем фронту с самого начала СВО. В основном мы делаем хвостовики. Делали минифабы, которые подвешиваются на дрон и отправляются противнику и ударные беспилотники – это беспилотники в один конец. Печатаем целыми крыльями – отправляем на фронт, там их уже собирают и отправляют «привет» противнику».

На форуме волонтёров СВО «Север помогает» участники не только поделились своими наработками и навыками, но и обсудили актуальные вопросы, касающиеся организаций и перспектив дальнейшего развития их движения.