Первый год, наверное, самое сложное время для предпринимателя - Вероника Ковко

Редакция «Арктик-ТВ» продолжает цикл сюжетов про молодых бизнесменов Мурманской области. Это люди, которые не побоялись риска и решили работать на себя. Несмотря на трудности, они открыли своё дело при помощи Центра поддержки предпринимательства или же получили другую поддержку. Сегодня мы расскажем про Веронику Ковко, которая открыла в Мурманске производство детского текстиля.

Дети - это всегда огромная ответственность. И начинается она уже с выбора одежды для малыша, кроватки и спальных принадлежностей. Вероника Ковко в качестве того, что предлагают мурманские магазины, сильно разочаровалась. Заказывать по интернету то, что невозможно предварительно потрогать руками, ей тоже показалось не совсем разумным. А потому для своего ребёнка всё сделать она решила своими руками. Чтобы наверняка. Так и появилась идея «Мини-рума Бейби» - первого бизнеса в жизни молодой мамы.

«Два года нам будет в январе, как мы начали этим заниматься, - рассказывает Вероника Ковко, идейный вдохновитель «Miniroom Baby». - Сложности - это начало. Сложно только начать. Вот самое первое, начиная от идеи до первых шагов, до первых потраченных тысяч, первых поставщиков. Вот это всё сложно. Сложно даже в семье. Порой тебе кажется, что тебя никто не поддерживает, ты запираешься в ванной, ревёшь, думаешь, а ну, это всё. А потом, когда проходит первый год, становишься на колею, тебя уже никто не остановит. Как машина прёшь. Первый год, наверное, самое сложное время».

Матрасы, одеяла, комбинезоны, подушки - компания Вероники Ковко делает всё. Сначала бизнес-вумен шила вещи своими руками, сейчас у неё появилась возможность нанять несколько сотрудников. Прибыль, в большей частью уходит на расширение производства. Вероника мечтает о небольшом заводике, а в планах - распространять продукцию не только в Мурманске, но даже за границу.

«Очень большие цены в дальнем зарубежье. Это, если брать Европу, Скандинавию. Они очень любят своих детей, но цены там правда бешеные, - говорит Вероника Ковко, идейный вдохновитель «Miniroom Baby». - Там 180 долларов, ну, очень много. И наше ближнее зарубежье, там нет ничего. Поэтому – это удачное направление и, я думаю, мы сможем».

Планы - наполеоновские. А начиналось всё с 5000 рублей. Столько Вероника вложила денег для того, чтобы купить первый отрез ткани и начать что-то шить. Затем - бизнес-план. Его девушка составила при помощи Центра поддержки предпринимательства, выступила с ним перед жюри и выиграла грант в полмиллиона. На эти деньги закупили оборудование и материал. Также помог Центр поддержки предпринимательства с маркетингом. И это не единственная помощь, которую может предоставить мини-руму центр.

«Мы можем софинансировать часть расходов, которое несёт предприниматель на бухгалтерское сопровождение, на юридическое сопровождение, - рассказывает Олег Костенко, министр инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области. – Оказать помощь при участии в тендерных закупках, помощь в маркетинге. Мы начинающим предпринимателям можем софинансировать практически до 100 процентов их затрат, связанных с услугами, которые я назвал. Это довольно серьёзная подмога для молодых предпринимателей».

Пока все продажи Вероники идут через Интернет. Однако девушка уже задумывается о собственном магазине. Эти планы не ближайшего времени, а долгосрочные, лет на 10. Ну, а в том, что они исполнятся, предпринимательница не сомневается. Главное, не опускать руки и идти за мечтой. А специалисты Центра поддержки предпринимательства помогут и научат всему, что необходимо для развития собственного бизнеса.