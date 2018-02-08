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День за днём с «Арктик-ТВ»08.02.18 19:30

Первый маятник Фуко за Полярным кругом сделали из 32-килограммовой гири

Посетители Мурманской областной научной библиотеки теперь наглядно могут убедиться в том, что наша планета вращается вокруг своей оси. В холле библиотеки установили маятник Фуко. Период колебания 28-килограммового шара на длинной верёвке составляет примерно 10 секунд.

Тяжёлый шар на тонкой верёвке - так выглядит маятник, который придумал французский физик Жан Фуко для демонстрации суточного вращения Земли. Гиря совершает колебания вперёд-назад и постепенно отклоняется против часовой стрелки, обозначая движение планеты вокруг своей оси. Для того чтобы продемонстрировать эту особенность маятника, авторы мурманского устройства установили небольшую оранжевую вешку. Через пять минут раскачиваний гиря перевернула пластиковый цилиндр.

Идея установить маятник Фуко в Мурманской областной научной библиотеке родилась у коллектива музея занимательных наук. Устройством они гордятся: это самый большой маятник за Полярным кругом. Его высота 21 метр, а вес грузика составляет 28 килограмм. Сделали его из бывшей 32-килограммовой гири. Большую часть времени маятник будет находиться в покое и служить декоративным элементом. Но для любопытных его периодически будут запускать.

- Это, в первую очередь, демонстрационное учебное пособие, - отмечает Алексей Петров, директор музея занимательных наук. - Оно интересно, в первую очередь, своими габаритами. В музее занимательных наук много экспонатов, но мы знаем, что большие экспонаты привлекают внимание чаще, так впечатляют зрителей. 

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