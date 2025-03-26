Первый межрегиональный: фестивалю «Театральные подмостки» больше 20 лет

Впервые в этом году фестиваль собрал участников из других регионов страны. Сменил конкурс и место проведения - актёров и режиссёров на своей сцене приветствовал Оленегорск.

Классика актуальна во все времена. Произведения Островского, чьи пьесы не стареют и становятся поводом для размышлений, тому доказательство. «Доходное место» - спектакль острый, даже смелый, впрочем, на «Театральных подмостках» режиссёр коллектива «Комедиограф» из мурманской «Кировки» не впервые, чувствует, что нужно зрителю. Но скрывать Марина Бабкина не стала, пришлось немало поработать, чтобы жюри талант актёров оценило.

Марина Бабкина, режиссёр театра «Комедиограф», г. Мурманск: «Не всё сладко и гладко: несмотря на то, что материал интересный и человечный, но тем не менее нужны были и усилия, и старания, мастерство – и актерское, и моё, чтобы эта работа получилась».

Постановка действительно удалась – подтверждение тому первое место в конкурсе. К слову, «Театральным подмосткам» - фестивалю, рожденному за Полярным кругом, больше 20 лет. Однако статус межрегионального он получил только в этом году. Изменилась и «прописка» события.

Екатерина Крюкова, заместитель директора Мурманского областного Дворца культуры народного творчества имени С.М. Кирова, г. Мурманск: «Традиционным местом проведения фестиваля был город Полярные Зори. Выражаем им огромную благодарность. Теперь будем чередовать - ездить из города в город с фестивалем для того, чтобы ещё большее количество жителей Мурманской области познакомились с самодеятельными театрами нашего региона».

Оленегорск уже смело может претендовать на звание столицы заполярного театрального искусства.

Евгений Коновалов, начальник отдела по культуре, спорту и делам молодёжи администрации Оленегорска: «Это громко, но на это право мы надеемся претендовать, потому что в Оленегорске родился новогодний фестиваль сказки «Морозко», также областной фестиваль детских и юношеских театров «Новая энергия». Он также проходит в Оленегорске. Мы надеемся, что прописку здесь получит и фестиваль «Театральные подмостки».

Выходцы из ЗАТО Александровск – актёры Денис Набиулин и Дарина Кашицына сегодня покоряют сцены Северной столицы. Но не смогли отказать себе в возвращении хотя бы на несколько гастрольных дней в родные края.

Денис Набиулин, Дарина Кашицына, актёры «Театра на Пролетарской», г. Санкт-Петербург: «Нам нравятся фестивали и показывать, на что мы способны. Ожидаем, что получим море эмоций, встретим своих друзей. Будем надеяться, что это не последняя наша встреча и будут ещё».

В Санкт-Петербург «Театр на Пролетарской» увез гран-при фестиваля. Призовые места остались в регионе. Так, темы борьбы с онкологией и важности каждого прожитого дня поднимали коллективы из большого ЗАТО.

Ирина Сергеева, режиссёр самодеятельно театра «МОТЕС», г. Полярный: «Полтора часа нервов, но прекрасный спектакль. Главное, что попали в тему для всех живущих сегодня на Земле».

Третье место в «Театральных подмостках» занял театр «МОТЕС» из города воинской славы, специальный приз «Лучший инклюзивный проект» достался участникам из Гаджиево.

Мария Кожемякина-Бельчикова, режиссёр самодеятельного театра «Апельсин», г. Гаджиево: «Надеемся на отклик зрителей, потому что тема борьбы с онкологией актуально не только для нашего региона, но и для всего мира».

Одна из номинаций фестиваля, конечно, посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В течение трёх дней на оленегорской сцене выступили со своими спектаклями семь финалистов отбора – молодёжных и взрослых любительских театра из городов Мурманской области и Санкт-Петербурга.