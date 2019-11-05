Первый неатомный ледокол «Обь» торжественно встретили в Мурманске

Судно, оснащенное по последнему слову техники, будет обеспечивать проводку танкеров, перевозящих сжиженный природный газ. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» успела побывать на борту нового ледокола.

Дизель-электрический ледокол «Обь» благополучно прибыл в порт приписки Мурманск. Переход из Выборга, где было построено судно, в Мурманск прошёл в штатном режиме. На пирсе Морского вокзала Мурманска ледокол встречают с оркестром.

Напомним, «Обь» - это флагман проекта «Портофлот» и первый неатомный ледокол «Росатомфлота». Судно будет обеспечивать проводку танкеров, перевозящих сжиженный природный газ. Закладка ледокола состоялась 27 сентября 2016 года, спуск на воду - 21 июня 2018-го.

«Экипаж – здоров, судно – в порядке», – подтвердил капитан судна. - Через несколько дней ледокол отправится к месту работы в акваторию порта Сабетта, где и пройдёт первое испытание льдом».

По словам капитана, толщина льда в Сабетте уже около 20 сантиметров.

Портовый ледокол «Обь» проекта «Aker ARC 124» (ледовый класс Icebreaker7) обладает мощностью 12 МВт. Судно способно эффективно работать во льду толщиной 1,5 метра на скорости 2 узла и развивать скорость 4 узла в битом льду толщиной до 5 метров.