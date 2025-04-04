Первый опыт производства ремонтных работ в зимних условиях для УДХ оказался успешным

Пешеходная лестница, ведущая от остановки общественного транспорта «Долина Уюта» на Кольском проспекте к территории малой Долины Уюта, отремонтирована. Этим сообщением в своём телеграмм-канале поделился глава города Мурманска Юрий Сердечкин.

Силами Управления дорожного хозяйства заменены несущие конструкции и деревянный настил, установлен новый пандус. Для предприятия это первый опыт производства работ в зимних условиях. Планируется, что в будущем он позволит существенно увеличить продолжительность ремонтного сезона.

Сегодня на балансе УДХ 438 лестниц. В рамках программы по капитальному ремонту в этом году запланировано обнуление 35 таких объектов.