День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.04.25 19:30
Первый опыт производства ремонтных работ в зимних условиях для УДХ оказался успешным
Пешеходная лестница, ведущая от остановки общественного транспорта «Долина Уюта» на Кольском проспекте к территории малой Долины Уюта, отремонтирована. Этим сообщением в своём телеграмм-канале поделился глава города Мурманска Юрий Сердечкин.
Силами Управления дорожного хозяйства заменены несущие конструкции и деревянный настил, установлен новый пандус. Для предприятия это первый опыт производства работ в зимних условиях. Планируется, что в будущем он позволит существенно увеличить продолжительность ремонтного сезона.
Сегодня на балансе УДХ 438 лестниц. В рамках программы по капитальному ремонту в этом году запланировано обнуление 35 таких объектов.
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