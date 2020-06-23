Первый пассажирский поезд придёт в Мурманск по новому участку железной дороги 24 июня

Поезд № 22 сообщением Санкт-Петербург – Мурманск станет первым пассажирским поездом, который прибудет в Мурманск после перерыва в движении, связанного с работами по восстановлению моста через реку Кола.

Состав прибудет на вокзал 24 июня в 22.33. В дальнейшем все поезда сообщением Мурманск – Санкт-Петербург – Мурманск также будут отправляться и прибывать в город-герой.

Другие пассажирские поезда временно продолжат ходить до станции Выходной, где в короткие сроки был возведён современный вокзальный комплекс.