Первый подтверждённый случай COVID-19 отмечен в Ловозерском районе

Инфицирован осуждённый, отбывающий наказание в исправительной колонии в посёлке Ревда. В учреждении введён карантин.

В целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса личному составу придется остаться на работе 14 суток без выхода за пределы учреждения. Заболевание у ковид-положительного заключенного протекает бессимптомно, в легкой форме. Он изолирован и находится под наблюдением врачей. Проводится эпидемическое расследование.

У лиц, контактировавших с ним, взят тест на, назначен курс профилактических противовирусных препаратов. В исправительном учреждении проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мер, круглосуточно дежурят медики.