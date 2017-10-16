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День за днём с «Арктик-ТВ»16.10.17 19:30

Первый поросёнок для экипажа новенького корабля «Преданный»

В Мурманск пришёл второй в этом году новый пограничный сторожевой корабль. «Преданный» совершил переход из Петербурга в Мурманск. На причале морского вокзала команду корабля встречал оркестр, а командиру по старой военной традиции вручили жареного поросёнка.

Новый пограничный сторожевой корабль в акватории залива смотрится как белоснежный лебедь на тёмной глади спокойного пруда. Он так же безмятежно держится на воде и не замечает сотни морских миль, пройденных от Петербуржской верфи до порта приписки Мурманска. Из первого после ввода в эксплуатацию рейса команду, как и положено, встречает оркестр и почётные гости.

- Новые возможности корабля пригодятся для того, чтобы обеспечить интересы России по защите биоресурсов, по защите нашей производственной деятельности в Арктике, - отметил во время торжественной встречи Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области.

Название корабля «Преданный» настраивает на боевой лад, патрулирование границ, борьба с нарушителями. А знатокам истории такое имя непременно напомнит легендарные эсминцы «Стремительный», «Гремящий», «Сокрушительный», которые входили в состав Северного флота и защищали арктические караваны. Конечно, современник меньше, да и вооружён не столь серьёзно, но и этого хватит, чтобы нести дежурство в холодных водах Арктики.

В этом году это второй новый корабль, поступивший на вооружение мурманских пограничников. В январе в нашем порту пришвартовалась «Полярная звезда». Причём, обновление флота береговой охраны продолжится, совсем скоро должно прийти ещё одно и далеко не последнее судно.

- В этот замечательный день, я хочу обратиться к командованию Управления, генералу Константинову. При закладке нового корабля учесть просьбу мурманчан, присвоить ему высокое звание «Мурманск» и подписать соглашение о шефских связях с городом-героем, - сказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Возможно, в следующий раз к причалам морского вокзала подойдёт корабль, названый в честь областного центра. К слову, имя «Мурманск», помимо сторожевого корабля проекта 97П, в разные годы так же носили 7 крейсеров, ледоколов и подводная лодка. Но всё это дело прошлого, а в настоящее время охранять границы России будут такие корабли как «Преданный».

- Командир корабля провёл подробную экскурсию, корабль современный. Мы побывали на мостике, где созданы очень комфортные условия для экипажа, - отметил Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. – Были мы и в  кают-компании, и в каютах, где проживают пограничники, в таких условиях можно работать и исполнять служебный долг.

Стоять у причала кораблю долго не придётся, в ближайшее время команда, прошедшая серьёзную подготовку, отправится в своё первое боевое дежурство. Пока же пограничники отдохнут после дальнего перехода и непременно попробуют подаренного им запечённого с овощами поросёнка.

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