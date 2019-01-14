Первый «пожарный» троллейбус вышел на маршрут в Мурманске

Пожарная охрана России в этом году отмечает юбилей – 370 лет работы службы. В честь торжественной даты в Мурманске на маршрут вышел троллейбус с оформлением, посвящённом этой дате и огнеборцам.

Необычное оформление машины, которая ежедневно перевозит тысячи людей, посвящено истории создания и развития пожарного дела на Кольском полуострове.

Как и в других регионах страны у истоков пожарной службы стояли добровольческие отряды. Волонтёры по сей день помогают профессиональным спасателям бороться с огненной стихией, играют огромную роль в пропаганде основ пожарной безопасности и её обеспечения. На бортах троллейбуса мурманчане и гости города могут увидеть хронологическую ленту, повествующую о развитии пожарно-спасательной техники от истоков и до наших дней.

- Замечательно работать на таком троллейбусе, - говорит Марина, водитель троллейбуса. - Хорошая реклама. Все видят, какие праздники у нас бывают.