Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни

35 лет назад он посетил Мурманскую область с целью вручить городу орден Ленина и медали «Золотая звезда».

На этих кадрах хроники, снятых 30 сентября 1987 года в аэропорту Мурманска, с трапа самолета спускается Михаил Сергеевич Горбачев вместе с супругой Раисой Максимовной. В Заполярье генеральный секретарь ЦК КПСС прилетел с трёхдневным визитом. Уже позже в Мурманске на встречу с Михаилом Сергеевичем пришли сотни людей. Один из них был на тот момент 17-летний Сережа Юдков.

Сергей Юдков, журналист газеты «Мурманский вестник»: «Я учился в пединституте на историческом факультете. Мы когда узнали, что приезжает генеральный секретарь ЦК КПСС, слиняли с лекций. Я собрал группу товарищей, мы буквально следили за этим событием. Горбачев был для государства политиком новым, открытым. Он прерывал маршрут картежей, останавливался, общался с людьми, а людям было что сказать. Они относились тогда к нему, я хочу сказать, довольно-таки хорошо. Он был из политиков, которые всегда близки к народу. Северяне встречали Горбачева радушно, и это несмотря на время тотального дефицита. Буквально каждый хотел задать свой вопрос.

В Мурманске он совершил поездку по районам массовой жилищной застройки, осмотрел новые квартиры, посетил рыбокомбинат, встретился с активом города и области. Также побывал на комбинате в Мончегорске и посетил базу Северного флота в Североморске. Многие из жителей помнят этот визит генсека.

Михаил Сергеевич Горбачев был политиком, который оказал огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных и драматических перемен, экономических и общественных вызовов.

Светлая память.