Первый прыжок – для десантника он важный самый

«Только смелых уважает высота» - морские пехотинцы и разведчики Северного флота доказали, что им подвластны даже небеса. Военнослужащие совершили несколько прыжков с парашютом с разной высоты под Мурманском. Предшествовала этому серьёзная подготовка десантников на наземных тренажерах.

Сергей Макогончук, старший офицер отдела береговых войск Северного флота: «Подготовка длится в течение двух недель. В течение этого времени военнослужащие отрабатывают все приёмы. Потом, я думаю, им уже не страшно. Может быть, кому-то и тяжело, но, я думаю, они служат в нормальных войсках, кто-то в разведке, кто-то в морской пехоте, поэтому они наоборот гордятся и стремятся к тому, чтобы совершить первый свой прыжок».

Погода в небе постоянно менялась - от полного штиля до ветра с дождём. Кроме того, облачность стояла критически низкая, однако, десант справился со всеми задачами. Прыжки были проведены в различном диапазоне высот от 600 до 3 тысяч метров. Военнослужащие отработали практические навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием.

После приземления они применили тактические приёмы обороны района высадки: захват и удержание укрепленных огневых точек.